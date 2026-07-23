Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann mit Schwarzpulver an Grenze gestoppt

Zittau (ots)

22.07.2026 | 22:30 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei hat am Abend des 22. Juli 2026 in Zittau einen aus Polen eingereisten Autofahrer mit einer ganz explosiven Ladung gestoppt.

Gegen 22:30 Uhr wurde der 33-jährige Tscheche in der Grenzkontrollstelle der Friedensstraße kontrolliert. Die Beamten fanden in seinem Kofferraum einen Plastikbehälter mit einem schwarzen Granulat. Hierbei handelte es sich um 837 Gramm Schwarzpulver, das zu einer Schusswaffe gehöre, die die tschechische Polizei sichergestellt haben soll. Die näheren Hintergründe zum Transport dieser Menge Explosivstoff werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Das Schwarzpulver wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

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