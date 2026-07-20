Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Glaswand zerstört
Mittelherwigsdorf (ots)
19.07.2026 | 19:20 Uhr | Mittelherwigsdorf
Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Mittelherwigsdorf eine etwa 1,0 x 1,5 Meter große gläserne Wetterschutzwand im Wartebereich zertrümmert. Bundespolizisten dokumentierten am 19. Juli 2026 gegen 19:20 Uhr den Vorfall und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.
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