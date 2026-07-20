BPOLI EBB: Glaswand zerstört

Zittau (ots) - 16.07.2026 | 09:55 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 16. Juli 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 51-jährige Pole war um 09:55 Uhr aus Polen kommend mit einem Transporter eingereist und in der Friedensstraße kontrolliert worden. Laut Fahndungsbestand war der Mann im Oktober 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt ...

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