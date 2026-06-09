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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Werkelslay (ots)

Am 08.06.2026, kam es in der Zeit von 07:50 Uhr bis 16:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz, in der Werkelslay. Bei einem Parkmanöver wurde ein, weißer, PKW, Audi A 5 Cabriolet, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 1500.-EUR.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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