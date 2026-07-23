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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit verbotenen Messern und Pfefferspray an Grenze erwischt

Zittau (ots)

21.07.2026 | 14:50 Uhr | Zittau
21.07.2026 | 16:40 Uhr | Zittau
21.07.2026 | 17:20 Uhr | Zittau

Fast stündlich stellte die Bundespolizei am Nachmittag des 21. Juli 2026 an der polnischen Grenze in Zittau unter das Waffengesetz fallende gefährliche Gegenstände sicher.

Um 14:50 Uhr war es in der Friedensstraße ein nicht zugelassenes Pfefferspray, das ein 48-jähriger tschechischer Autofahrer in der Türablage liegen hatte. Bereits um 16:40 Uhr dann die nächste Sicherstellung. In der Grenzkontrollstelle auf der B 178n hatte ein 31 Jahre alter Tscheche im Handschuhfach seines PKW ein verbotenes Einhandmesser liegen. Keine Stunde später stoppten die Beamten am gleichen Grenzübergang um 17:20 Uhr den dänischen Fahrer eines Kleinbusses. Der 35-Jährige hatte in der Beifahrer-Türablage ebenso ein Einhandmesser liegen.

Die Betroffenen müssen sich nun wegen ihrer Verstöße gegen das Waffengesetz verantworten. Im letzten Fall musste gar eine Sicherheitsleistung in Höhe von 175,00 Euro hinterlegt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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