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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zweimal Autofahrer mit 1,98 und 1,74 Promille gestoppt

Zittau, Großschönau (ots)

17.-19.07.2026 | Zittau, Großschönau

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 19. Juli 2026 in Zittau um 12:20 Uhr auf dem Theaterring den Fahrer eines Toyota Verso. Es stellte sich heraus, dass der 55-jährige Deutsche mit einem per Atemalkoholtest gemessenen Wert von 1,98 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hat. Doch damit nicht genug. Die Beamten stoppten um 14:05 Uhr in der Schrammstraße den gleichen Mann mit seinem Toyota nochmal. Das Atemalkoholgerät zeigte dieses Mal umgerechnet 1,74 Promille an. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

Die Beamten der Einsatzgruppe stoppten außerdem am 18. Juli 2026 in Zittau um 08:05 Uhr den 56-jährigen deutschen Fahrer eines Mercedes Benz C 220D, am gleichen Tag um 13:10 Uhr in Großschönau einen 48-jährigen Tschechen mit seinem BMW X3 sowie am 19. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n um 10:10 Uhr einen 21-jährigen Rumänen mit seinem VW Golf. In allen drei Fällen lag kein Versicherungsschutz vor und die Fahrzeuge mussten stillgelegt werden. Außerdem wurden Strafanzeigen geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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