Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zweimal Autofahrer mit 1,98 und 1,74 Promille gestoppt

Zittau, Großschönau (ots)

17.-19.07.2026 | Zittau, Großschönau

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 19. Juli 2026 in Zittau um 12:20 Uhr auf dem Theaterring den Fahrer eines Toyota Verso. Es stellte sich heraus, dass der 55-jährige Deutsche mit einem per Atemalkoholtest gemessenen Wert von 1,98 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hat. Doch damit nicht genug. Die Beamten stoppten um 14:05 Uhr in der Schrammstraße den gleichen Mann mit seinem Toyota nochmal. Das Atemalkoholgerät zeigte dieses Mal umgerechnet 1,74 Promille an. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

Die Beamten der Einsatzgruppe stoppten außerdem am 18. Juli 2026 in Zittau um 08:05 Uhr den 56-jährigen deutschen Fahrer eines Mercedes Benz C 220D, am gleichen Tag um 13:10 Uhr in Großschönau einen 48-jährigen Tschechen mit seinem BMW X3 sowie am 19. Juli 2026 in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n um 10:10 Uhr einen 21-jährigen Rumänen mit seinem VW Golf. In allen drei Fällen lag kein Versicherungsschutz vor und die Fahrzeuge mussten stillgelegt werden. Außerdem wurden Strafanzeigen geschrieben. Die Landespolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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