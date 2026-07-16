Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Kuh im Gleis

Schmölln (ots)

15.07.2026 | 20:40 Uhr | Schmölln

Am Abend des 15. Juli 2026 hielt sich auf der Bahnstrecke Bischofswerda - Zittau bei Schmölln eine freilaufende Kuh im direkten Gleisbereich auf. Die Bundespolizei nahm um 20:40 Uhr Kontakt mit dem Besitzer auf, der sein Tier umgehend aus dem Gefahrenbereich entfernte und zurück auf seine Weide brachte. Dort war der Zaun niedergetreten und wurde sofort repariert. Es bestand keine konkrete Gefährdung eines Schienenfahrzeuges und es kam zu keinen Zugverspätungen.

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