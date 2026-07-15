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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Feuerwehreinsatz an Grenzübergang

Zittau (ots)

14.07.2026 | 12:55 Uhr | Zittau

Ein an der deutsch-polnischen Grenze durch die Bundespolizei kontrollierter PKW sorgte am 14. Juli 2026 auf der B 178n bei Zittau für einen Feuerwehreinsatz.

Der 41-jährige polnische Fahrer war gegen 12:55 Uhr mit einem Mercedes Benz eingereist, als die Beamten Benzingeruch unter dem Wagen bemerkten. Es stellte sich heraus, dass der Tank undicht war und Treibstoff auslief. Der Wagen wurde zur Seite geschoben und die alarmierte Feuerwehr hat die Gefahrenstelle durch Abbinden gesichert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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