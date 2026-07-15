Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal eingereist

Sohland / Spree (ots)

14.07.2026 | 17:25 Uhr | Sohland / Spree

Am Nachmittag des 14. Juli 2026 kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang in Sohland / Spree einen um 17:25 Uhr aus Tschechien eingereisten türkischen Staatsbürger.

Der 31-jährige Mann war mit einem Kleintransporter unterwegs und legte den Beamten eine gültige Aufenthaltsgestattung vor. Diese hat er als Asylbewerber erhalten, berechtigt aber nicht zum Grenzübertritt. Somit besteht der Straftatverdacht der unerlaubten Einreise. Es wurde eine Strafanzeige gefertigt und die Weiterreise im Bundesgebiet gestattet.

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