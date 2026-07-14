Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Hakenkreuz geschmiert
Löbau (ots)
13.07.2026 | 22:45 Uhr | Löbau
Unbekannte Täter haben am Löbauer Bahnhof mit schwarzer Farbe ein 60 Zentimeter großes Hakenkreuz auf ein Fenster gesprüht. Bundespolizisten entdeckten dies während einer Bahnhofskontrolle am 13. Juli 2026 um 22:45 Uhr. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.
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