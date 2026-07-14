BPOLI EBB: Hakenkreuz geschmiert

Zittau (ots) - 13.07.2026 | 22:30 Uhr | Zittau Am Abend des 13. Juli 2026 stoppte die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau eine um 22:30 Uhr aus Polen eingereiste Ukrainerin und wies sie wieder zurück. Die 18-jährige Frau war als Beifahrerin in einem polnischen PKW unterwegs und konnte den Beamten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen. Sie muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes ...

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