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Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal eingereist

Zittau (ots)

13.07.2026 | 22:30 Uhr | Zittau

Am Abend des 13. Juli 2026 stoppte die Bundespolizei in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau eine um 22:30 Uhr aus Polen eingereiste Ukrainerin und wies sie wieder zurück.

Die 18-jährige Frau war als Beifahrerin in einem polnischen PKW unterwegs und konnte den Beamten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen. Sie muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

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