Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Transporter stillgelegt

Wehrsdorf (ots)

13.07.2026 | 15:40 Uhr | Wehrsdorf

In Wehrsdorf stoppte die Bundespolizei am 13. Juli 2026 einen VW Crafter, für den kein Versicherungsschutz besteht.

Ein 26-jähriger Rumäne war gegen 15:40 Uhr im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs und muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich verantworten. Die Landespolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.

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