PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter mit nicht versichertem LKW gestoppt

Steinigtwolmsdorf (ots)

13.07.2026 | 16:50 Uhr | Steinigtwolmsdorf

Die Bundespolizei kontrollierte am 13. Juli 2026 auf der B 98 bei Steinigtwolmsdorf um 16:50 Uhr den georgischen Fahrer eines Schüttgut-LKW. Für das Fahrzeug besteht seit März kein Versicherungsschutz und der 42-jährige Mann steht im Verdacht, Transportfahrten für Firmen aus der Region durchzuführen. Hierfür besitzt er keine Arbeitserlaubnis und konnte den Beamten nur ein Handyfoto seines Reisepasses zeigen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Das Polizeirevier Bautzen hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 13.07.2026 – 13:30

    BPOLI EBB: Zugpersonal bedroht

    Bischofswerda (ots) - 12.07.2026 | 17:30 Uhr | Bischofswerda Ein Fahrgast sorgte am 12. Juli 2026 im Regionalexpress von Görlitz nach Dresden für einen Polizeieinsatz. Ein 39-jähriger Mann konnte während der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket für die Fahrt nach Dresden vorlegen. Als die Zugbegleiterin eine Nacherhebung mit erhöhtem Fahrpreis ausstellte, beschimpfte und bedrohte der Ukrainer sie. Er betitelte sie mehrfach mit Schlampe und schlug mit dem ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:30

    BPOLI EBB: Mit Cannabis über die Grenze

    Zittau (ots) - 10.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau Am 10. Juli 2026 reiste ein 29-jähriger deutscher Autofahrer um 19:20 Uhr über den Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße aus Polen kommend ein und wurde durch die Bundespolizei mit Drogen ertappt. Der Mann hatte etwa fünf Gramm Marihuana und ca. fünf Gramm Haschisch dabei. Im Gegensatz zum legalen Besitz im Inland, dürfen Cannabisprodukte aus dem Ausland gar ...

    mehr
  • 13.07.2026 – 13:30

    BPOLI EBB: Falsche Personalien genannt und Crystal dabei

    Zittau (ots) - 10.07.2026 | 18:45 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 10. Juli 2026 während einer Bahnhofskontrolle in Zittau um 18:45 Uhr einen ausweislosen Mann. Der 38-jährige Pole gab drei verschiedene Personalien an. Erst die zum Schluss genannten Daten stimmten dann. Außerdem hatte er ein Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz dabei. Aufgrund des positiven Drogenschnelltests auf Amphetamine wird ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren