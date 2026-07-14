Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter mit nicht versichertem LKW gestoppt

Steinigtwolmsdorf (ots)

13.07.2026 | 16:50 Uhr | Steinigtwolmsdorf

Die Bundespolizei kontrollierte am 13. Juli 2026 auf der B 98 bei Steinigtwolmsdorf um 16:50 Uhr den georgischen Fahrer eines Schüttgut-LKW. Für das Fahrzeug besteht seit März kein Versicherungsschutz und der 42-jährige Mann steht im Verdacht, Transportfahrten für Firmen aus der Region durchzuführen. Hierfür besitzt er keine Arbeitserlaubnis und konnte den Beamten nur ein Handyfoto seines Reisepasses zeigen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wegen der unerlaubten Aufnahme einer Beschäftigung sowie wegen des unerlaubten Aufenthaltes verantworten. Das Polizeirevier Bautzen hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben können aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht werden.

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