Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit Cannabis über die Grenze
Zittau (ots)
10.07.2026 | 19:20 Uhr | Zittau
Am 10. Juli 2026 reiste ein 29-jähriger deutscher Autofahrer um 19:20 Uhr über den Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße aus Polen kommend ein und wurde durch die Bundespolizei mit Drogen ertappt. Der Mann hatte etwa fünf Gramm Marihuana und ca. fünf Gramm Haschisch dabei. Im Gegensatz zum legalen Besitz im Inland, dürfen Cannabisprodukte aus dem Ausland gar nicht über die Grenze verbracht werden. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Zoll hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.
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