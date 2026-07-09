Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mopedfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle

Olbersdorf (ots)

09.07.2026 | 00:15 Uhr | Olbersdorf

Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz beabsichtigte am 9. Juli 2026 um 00:15 Uhr in Olbersdorf einen Mopedfahrer zu kontrollieren.

Als der Fahrer die Streife erkannte, gab er Gas und flüchtete, konnte allerdings auf der Clara-Zetkin-Straße gestellt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-jährigen Deutschen, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das angebrachte Versicherungskennzeichen stammte aus dem Jahr 2023 und es gibt aktuell keine Versicherung für das Moped. Außerdem besteht der Verdacht der illegalen Leistungssteigerung.

Das Moped wurde vor Ort sichergestellt und soll untersucht werden. Der 18-Jährige muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen des Kennzeichenmissbrauchs und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

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