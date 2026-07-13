Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Falsche Personalien genannt und Crystal dabei

Zittau (ots)

10.07.2026 | 18:45 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 10. Juli 2026 während einer Bahnhofskontrolle in Zittau um 18:45 Uhr einen ausweislosen Mann. Der 38-jährige Pole gab drei verschiedene Personalien an. Erst die zum Schluss genannten Daten stimmten dann. Außerdem hatte er ein Cliptütchen mit einer kristallinen Substanz dabei. Aufgrund des positiven Drogenschnelltests auf Amphetamine wird von Crystal ausgegangen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen falscher Namensangabe und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

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