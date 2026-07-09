Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehr Zigaretten als erlaubt

Zittau (ots)

08.07.2026 | 17:45 Uhr | Zittau

Bundespolizisten kontrollierten am 8. Juli 2026 um 17:45 Uhr auf der Friedensstraße in Zittau einen aus Polen kommenden ukrainischen PKW-Fahrer.

Bei ihm handelt es sich um einen 61-jährigen Ukrainer, der sich mit seinem Reisepass und einem tschechischen Visum ausgewiesen hat. Zudem fanden die Beamten 10 Stangen mit 2.000 Zigaretten im Wagen. Somit wurde die Freimenge von 800 Stück deutlich überschritten.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung geschrieben und der Vorgang an den Zoll übergeben.

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