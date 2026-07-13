Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zugpersonal bedroht

Bischofswerda (ots)

12.07.2026 | 17:30 Uhr | Bischofswerda

Ein Fahrgast sorgte am 12. Juli 2026 im Regionalexpress von Görlitz nach Dresden für einen Polizeieinsatz.

Ein 39-jähriger Mann konnte während der Fahrscheinkontrolle kein gültiges Ticket für die Fahrt nach Dresden vorlegen. Als die Zugbegleiterin eine Nacherhebung mit erhöhtem Fahrpreis ausstellte, beschimpfte und bedrohte der Ukrainer sie. Er betitelte sie mehrfach mit Schlampe und schlug mit dem Handrücken in Richtung Gesicht, ohne dieses ernsthaft treffen zu wollen. In Bischofswerda musste der Mann um 17:30 Uhr den Zug verlassen und wurde durch Beamte der Landespolizei kontrolliert.

Eine Bundespolizeistreife übernahm den Fall und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, wegen Beleidigung und wegen des Erschleichens von Leistungen ein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,89 Promille. Da der Ukrainer sich wieder beruhigte und einen kontrollierten Eindruck hinterließ, wurde er aus der Polizeimaßnahme entlassen, durfte aber den Bahnhof an diesem Tag nicht mehr betreten.

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