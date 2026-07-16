Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Autofahrer fährt trotz Fahrverbot
Hirschfelde (ots)
15.07.2026 | 17:20 Uhr | Hirschfelde
Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 15. Juli 2026 in Hirschfelde einen Autofahrer, der um 17:20 Uhr trotz verhängtem Fahrverbot auf der B 99 mit seinem Nissan unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Wagen holte seine Tochter ab.
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