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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Fährstraße wurde in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um einzubrechen und das Haus zu durchsuchen. Angaben zum Diebesgut liegen aktuell noch nicht vor. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Täter über den Zaun in den Garten, hebelten dann die Terrassentür auf und gelangten so ins Wohnhaus. Sie durchsuchten alle Räume nach Diebesgut, auch eine Verbindungstür im Haus wurde zerstört. Der Einbruch wurde heute Morgen festgestellt, die Tat selbst kann aber schon am "Pfingst-Wochenende" passiert sein. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer etwas mitbekommen hat, wird gebeten, das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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