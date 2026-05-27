Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Mutmaßlicher Ladendieb dank Zeugenhinweisen ermittelt
Recklinghausen (ots)
Rund eine Woche nach der öffentlichen Suche nach einem mutmaßlichen Ladendieb konnte der Fall geklärt werden. Der Mann auf dem Foto (der Öffentlichkeitsfahndung) wurde von Zeugen erkannt, die dann die entscheidenden Hinweise der Polizei mitteilten. Dem Mann wird vorgeworfen, in einer Drogerie an der Wilhelmstraße mehrere Boxen mit Sammelkarten gestohlen zu haben. Die Fahndung ist hiermit beendet, wir bitten vor allem das Foto des Tatverdächtigen wieder zu löschen. Außerdem bedanken wir uns für die Mithilfe und die Hinweise.
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