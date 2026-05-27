Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache - Polizei stärkt Präsenz in drei Städten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen bleibt nah dran: Mit der Mobilen Wache kommt sie auch in der kommenden Woche an belebte Orte und stärkt den Austausch mit der Bevölkerung. In drei Städten bietet die Mobile Wache Anlaufstellen vor Ort. Ziel ist sichtbare Präsenz, frühere Erkennung von Straftaten und eine bürgernahe Polizei.

Bürgerinnen und Bürger haben die Gelegenheit, unkompliziert ins Gespräch zu kommen. Ob Fragen zu aktuellen Themen oder Hinweise aus der Bevölkerung - die Beamtinnen und Beamten beraten und können im Bedarfsfall sofort unterstützen.

Die Termine für die 23. Kalenderwoche:

ZOB Bottrop: Montag, 01. Juni, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr; Marl-Hüls: Dienstag, 02. Juni, 14:00 Uhr - 18:00 Uhr; ZOB Recklinghausen: Mittwoch, 03. Juni, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell