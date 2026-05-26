Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Castrop-Rauxel/ Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wörthstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht eine Geldbörse mit.

Castrop-Rauxel:

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in mehrere Lagerhallen an der Oststraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie zunächst das Rolltor einer Halle auf und verschafften sich so Zutritt. Über eine Tür gelangten sie in eine weitere Halle. Dort öffneten sie ein innenliegendes Fenster und gelangten so in die Haupthalle einer Firma. Anschließend hebelten sie die Tür zu einem Lagerraum auf und nahmen von dort mehrere hochwertige Werkzeuge mit. Zum Abtransport nutzten die Unbekannten einen LKW der Firma. Das Fahrzeug wurde auf einem Waldweg in der Nähe gefunden.

Recklinghausen:

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in die Büroräume eines Freibades im Stadtteil Speckhorn ein. Dazu schlugen die mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt, entwendet wurde nach bisherigen Informationen nichts.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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