PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Castrop-Rauxel/ Recklinghausen: Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Wörthstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitagabend zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terassentür auf und gelangten so in das Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen bei ihrer Flucht eine Geldbörse mit.

Castrop-Rauxel:

Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in mehrere Lagerhallen an der Oststraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten sie zunächst das Rolltor einer Halle auf und verschafften sich so Zutritt. Über eine Tür gelangten sie in eine weitere Halle. Dort öffneten sie ein innenliegendes Fenster und gelangten so in die Haupthalle einer Firma. Anschließend hebelten sie die Tür zu einem Lagerraum auf und nahmen von dort mehrere hochwertige Werkzeuge mit. Zum Abtransport nutzten die Unbekannten einen LKW der Firma. Das Fahrzeug wurde auf einem Waldweg in der Nähe gefunden.

Recklinghausen:

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in die Büroräume eines Freibades im Stadtteil Speckhorn ein. Dazu schlugen die mit einem Gullydeckel eine Scheibe ein. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt, entwendet wurde nach bisherigen Informationen nichts.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Medientelefon: 02361 55 2979
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 11:11

    POL-RE: Datteln: Zeugen nach versuchter Körperverletzung gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein 16-Jähriger aus Datteln wurde am Freitagabend (ca. 20:50 Uhr) von einem fremden Mann auf einem Fahrrad (graues Mountainbike) an der Heibeckstraße angesprochen. Der 16-Jährige war in Begleitung einer 13-Jährigen. Ohne konkreten Anlass kam es zum Streit zwischen dem Jugendlichen und dem unbekannten Mann. Der Unbekannte drohte ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 10:14

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Tatverdächtiger nach Straßenraub festgenommen

    Recklinghausen (ots) - Ein 19-Jähriger forderte von mehreren jungen Menschen die Wertgegenstände - er konnte von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der 19-Jährige ohne festen Wohnsitz war am Freitagabend (ca. 19:30 Uhr) auf der Wartburgstraße (Höhe Kanalbrücke) in einer Gruppe unterwegs. Hier sprach er einen 13-Jährigen und einen 14-Jährigen (beide aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren