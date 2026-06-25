Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Brennender LKW sorgt für Verkehrschaos auf der A1

Wallenhorst (ots)

Seit den frühen Morgenstunden (gegen 5 Uhr) sorgte ein brennender LKW auf der A1 bei Wallenhorst für ein größeres Verkehrschaos. Zunächst musste die Autobahn in Richtung Münster für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden, bevor anschließend ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte. Gegen 11 Uhr waren alle Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen beendet und der Bereich wieder vollständig befahrbar.

Nach erster Einschätzung war ein technischer Defekt an der Sattelzugmaschine Ursache des Feuers. Nachdem der Fahrzeugführer den Brand während der Fahrt bemerkte, lenkte er sein Gespann noch auf den Pannenstreifen, bevor er sich aus dem Führerhaus selbst rettete. Das Führerhaus brannte vollständig aus. Der Auflieger, der mit Kartoffeln beladen war, wurde nur leicht in Mitleidenschaft gezogen und geriet nicht in Brand. Nicht zuletzt, weil die Freiwillige Feuerwehr aus Wallenhorst schnell vor Ort war und den Brand löschen konnte. Verletzt wurde bei dem schadensträchtigen Ereignis niemand.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

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