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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Medizinischer Notfall: Auto prallt gegen Grundstücksmauer bei Bramsche

Bramsche (ots)

Schreckmoment in Ueffeln: Eine 71-Jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die B 218. In Höhe des Dorfladens "Hoppe" wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen, sodass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und gegen eine Grundstücksmauer prallte. Dabei wurde die ältere Frau leicht verletzt und ins Krankenhaus Quakenbrück gebracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt und die Feuerwehr aus Ueffeln musste wegen auslaufender Betriebsstoffe ausrücken. An der Mauer entstand ein Schaden in noch nicht bekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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