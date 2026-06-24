Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: A1/Wallenhorst: Verkehrschaos nach Unfall - Vier Personen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein Verkehrsunfall auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und Bramsche (Fahrtrichtung Bremen) hat am Mittwochmittag für ein länger andauerndes Verkehrschaos auf der Autobahn und den umliegenden Umleitungsstrecken geführt.

Nach bisherigen Ermittlungen waren an dem Unfall gegen 13 Uhr mindestens zwei Pkw beteiligt. Inwieweit möglicherweise ein Lkw an dem Unfallhergang beteiligt war, ist derzeit unklar. Die bisherigen Schilderungen der anderen Unfallbeteiligten sind teilweise unkonkret und gegensätzlich. Klar ist, dass sich ein Pkw überschlagen hat. Die Insassen aus diesem Fahrzeug, zwei Erwachsene (männlich/58 Jahre alt, weiblich/39) und zwei Kinder (zehn und sechs Jahre alt) aus Hessen, kamen glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon. Im weiteren Pkw aus dem Raum Münster saßen zwei Insassen, die unverletzt blieben.

Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der Autobahnabschnitt für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen - auch auf den Umleitungsstrecken. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise dazu machen können, sich unter Telefon 0541/327-2515 zu melden.

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