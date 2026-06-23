Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jan) - In der Zeit zwischen dem 21.06.2026, 14:00 Uhr und dem 22.06.2026, 18:30 Uhr, wurde in der Wenderter Straße, in 31157 Sarstedt, ein schwarzer Chevrolet Camaro beschädigt. Der PKW befand sich in diesem Zeitraum in einer dafür vorgesehenen Parkbucht zwischen Fahrbahn und Gehweg. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den abgeparkten PKW und verursachte Sachschaden.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell