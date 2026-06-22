Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Donnerstag, 18. Juni 2026, gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hinter dem Schilde in Hildesheim zu einem versuchten Fahrraddiebstahl, bei dem ein Zeuge verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-jährige Tatverdächtige versucht haben, aus dem Keller des Mehrfamilienhauses ein Fahrrad zu entwenden. Dabei sei er von dem Zeugen angetroffen worden. Aufgrund des Verdachts eines Fahrraddiebstahls habe der Zeuge den Mann festhalten wollen.

Der Tatverdächtige habe sich daraufhin massiv zur Wehr gesetzt und dem Zeugen ins Gesicht geschlagen. Dieser erlitt hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich.

Anschließend versuchte der Tatverdächtige, sich mit dem Fahrrad vom Tatort zu entfernen. Er wurde jedoch von den bereits informierten Einsatzkräften gestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 38-Jährige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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