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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendlicher nach versuchtem E-Scooter-Diebstahl festgehalten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am Sonntagabend, 21. Juni 2026, gegen 20:00 Uhr, ist es im Bereich des Eingangs zum Freibad an der Lucienvörder Allee zu einem versuchten schweren Diebstahl eines E-Scooters gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein jugendlicher Tatverdächtiger dabei beobachtet worden, wie er versucht habe, einen abgestellten E-Scooter zu entwenden. Ein heranwachsender Hildesheimer sei auf die Tat aufmerksam geworden und eingeschritten. Es gelang ihm, den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten.

Die Polizei übernahm anschließend die weiteren Maßnahmen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Der E-Scooter verblieb bei der rechtmäßigen Eigentümerin.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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