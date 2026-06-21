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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsüberwachung im Bereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Wendhausen/ Sottrum - Die Polizei in Bad Salzdetfurth hat am Wochenende mehrere Verkehrsverstöße geahndet. Ein besonderer Fall ereignete sich bereits am Samstag, gegen 17:30 Uhr, in der Ortsdurchfahrt Wendhausen. Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 6 stoppten die Beamten einen Pkw aus dem LK Hildesheim. Der 32jährige Fahrzeugführer wurde mit 121 km/h vorwerfbar, statt der erlaubten 50 km/h gemessen. Den einsichtigen Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld von mindestens 800 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Im Rahmen einer weiteren Geschwindigkeitsüberwachung am Sonntag in der Ortsdurchfahrt Sottrum (in Höhe des dortigen Familienparks) stoppte die Polizei einen 49jährigen Fahrzeugführer aus dem südlichen Landkreis Hildesheim. Bei der Kontrolle stellten die Beamten gegen 15:30 Uhr deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Test bestätigt den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von etwas über 1,1 Promille. Für den Mann war die Fahrt zu Ende. Ihm wurde in einem Krankenhaus von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde der Führerschein des Fahrzeugführers beschlagnahmt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der "Trunkenheit im Straßenverkehr" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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