Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vandalismus im Kurpark und im Altstadtkern von Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth(bla):

In der Nacht von 20.06. auf dem 21.06.26 sind offenbar bisher unbekannte Personen durch den Innenstadtbereich sowie durch den Kurpark von Bad Salzdetfurth gezogen und haben Vandalismus betrieben, in dem sie diverse Blumenkästen umgestoßen und/oder deren Bepflanzung herausgerissen haben. Im Kurparkzugang am Kurmittelhaus sind zudem 7 Gehwegbeleuchtungen umgestoßen bzw. aus der Bodenverankerung herausgedrückt worden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer Hinweise zu der oder den Tätern geben kann, melde sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

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