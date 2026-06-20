Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Sibbesse/ Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld / Sibbesse (neu) - Im Zeitraum 17.06.-18.06.2026 kam es im Raum Sibbesse, bzw. Alfeld zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Geschädigte parkte ihren Pkw 17.06.26, in der Zeit zwischen 15:15-17:30 Uhr, auf dem Parkplatz Netto Sibbesse und am 18.06.26 auf dem Edeka-Parkplatz in Alfeld, in der Zeit zwischen 17:30-18:45 Uhr. Die Geschädigte geht davon aus, dass der Verkehrsunfall am wahrscheinlichsten auf einem der beiden Parkplätze passiert sein könnte.

Aufgrund des festgestellten Fremdlacks könnte das verursachende Kraftfahrzeug die Farbe dunkelgrün gehabt haben. Der Schaden am Pkw der Geschädigten wird vorläufig auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

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