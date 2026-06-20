Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Zeit zwischen dem 15.06-19.06.26 kam es an der Anschrift Am Humberg 27 zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die bisweilen unbekannte Verursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Vermutlich im Zuge eines Wendemanövers wurde mit einem Kraftfahrzeug die Grundstücksmauer beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Schadens können bisher keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall erbittet die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

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