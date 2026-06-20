Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auseinandersetzung mehrerer Personen am Pelizaeusplatz

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 19. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Pelizaeusplatz in Hildesheim ein. Daraufhin wurden diverse Funkstreifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte herrschte vor Ort weiterhin eine aufgeheizte Stimmung. Die beteiligten Personengruppen wurden durch die eingesetzten Polizeikräfte getrennt.

Im Rahmen der ersten Maßnahmen stellten die Beamten unter anderem einen verletzten Mann fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dieser im Verlauf der Auseinandersetzung geschlagen und getreten worden sein. Die verletzte Person wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die übrigen Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, Personalienaufnahme und Befragung, vor Ort entlassen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben zudem Hinweise darauf, dass einzelne Beteiligte gefährliche Gegenstände mindestens mitgeführt haben könnten.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf des Geschehens dauern an. Sie werden durch das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim geführt.

Weitere Auskünfte können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht erteilt werden.

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