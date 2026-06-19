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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Kontrollen im Stadtgebiet Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 18.Juni 2026 führte die Polizei gemeinsam mit mehreren Behörden eine gemeinsame Kontrolle im Stadtgebiet Hildesheim durch. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung verschiedener gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Verfolgung möglicher Rechtsverstöße.

An der Kontrolle beteiligten sich neben der Polizei die Kontrolleinheit Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls, die Steuerfahndung Hannover sowie die Stadt Hildesheim mit dem Bereich Ordnung und Gewerbe.

Im Rahmen der Kontrolle, die gegen 12:30 Uhr startete, wurden zunächst mehrere Gewerbebetriebe im Hildesheimer Stadtgebiet überprüft. Die beteiligten Behörden kontrollierten dabei jeweils die Einhaltung der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden gesetzlichen Bestimmungen.

Durch den behördenübergreifenden Ansatz konnten unterschiedliche Fachkompetenzen gebündelt und die festgestellten Sachverhalte umfassend bewertet werden. Kontrollen dieser Art dienen dazu, mögliche Verstöße frühzeitig festzustellen und erforderliche Maßnahmen einzuleiten.

Neben der Ahndung möglicher Rechtsverstöße stand auch die Prävention im Fokus. Die Verantwortlichen der überprüften Betriebe wurden auf bestehende gesetzliche Verpflichtungen hingewiesen und für die Einhaltung der geltenden Vorschriften sensibilisiert.

Die Auswertung der im Rahmen der Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse dauert derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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