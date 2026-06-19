Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 18.06.2026, in der Zeit zwischen 16:00-18:45 Uhr, parkte ein 29-Jähriger seinen schwarzen Hyundai am Wegesrand in der Straße "Masch", in unmittelbarer Nähe zum Föhrster Sportplatz. Beim Abstellen seines Pkw parkte noch ein weißer Pkw vor seinem. Bei seiner Rückkehr war der weiße Pkw nicht mehr da. Stattdessen konnte er diverse Beschädigungen an der Frontschürze seines Pkws feststellen. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) hatte sich offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

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