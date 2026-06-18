PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei gibt Verhaltenstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Nachmittag und frühen Abend, 17.06.2026, kam es in Hildesheim zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten.

Betroffen waren unter anderem Einkaufsmärkte in der Heerstraße sowie in der Straße In der Schratwanne. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Geschädigten ihre Geldbörsen während des Einkaufs in Taschen aufbewahrt, die sich im oder am Einkaufswagen befanden. Das Fehlen der Geldbörsen wurde jeweils erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter günstige Gelegenheiten ausnutzten und unbemerkt auf die Wertsachen zugriffen.

Die Polizei empfiehlt beim Einkaufen:

   - Tragen Sie Geldbörsen und andere Wertsachen möglichst nah am 
     Körper, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen.
   - Legen oder hängen Sie Handtaschen oder Geldbörsen nicht in oder 
     an den Einkaufswagen.
   - Lassen Sie Taschen und persönliche Gegenstände niemals 
     unbeaufsichtigt.
   - Nehmen Sie nur die tatsächlich benötigten Zahlungsmittel und 
     Dokumente mit.
   - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt, 
     angesprochen oder anderweitig abgelenkt werden.

Wer verdächtige Personen oder Beobachtungen im Zusammenhang mit Taschendiebstählen wahrnimmt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 07:33

    POL-HI: Unter Alkoholeinfluss in Alfeld unterwegs

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Gleich zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss konnten im Stadtgebiet unterbunden werden. Am Dienstagabend, 16.06.2026, gegen 20:30 Uhr, konnte ein 49-jähriger Alfelder auf seinem E-Bike im Industriegebiet Limmer angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Durch einen Arzt erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrt wurde bis ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 07:31

    POL-HI: Körperverletzung nahe Bahnhof Sarstedt - Zeugen gesucht!

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT (rin) - Am 28.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs Sarstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW am Straßenrand und versperrte dadurch dem Opfer den Weg. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrzeugführer aus seinem PKW aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren