Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten - Polizei gibt Verhaltenstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Nachmittag und frühen Abend, 17.06.2026, kam es in Hildesheim zu mehreren Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten.

Betroffen waren unter anderem Einkaufsmärkte in der Heerstraße sowie in der Straße In der Schratwanne. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Geschädigten ihre Geldbörsen während des Einkaufs in Taschen aufbewahrt, die sich im oder am Einkaufswagen befanden. Das Fehlen der Geldbörsen wurde jeweils erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter günstige Gelegenheiten ausnutzten und unbemerkt auf die Wertsachen zugriffen.

Die Polizei empfiehlt beim Einkaufen:

- Tragen Sie Geldbörsen und andere Wertsachen möglichst nah am Körper, beispielsweise in verschlossenen Innentaschen. - Legen oder hängen Sie Handtaschen oder Geldbörsen nicht in oder an den Einkaufswagen. - Lassen Sie Taschen und persönliche Gegenstände niemals unbeaufsichtigt. - Nehmen Sie nur die tatsächlich benötigten Zahlungsmittel und Dokumente mit. - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie angerempelt, angesprochen oder anderweitig abgelenkt werden.

Wer verdächtige Personen oder Beobachtungen im Zusammenhang mit Taschendiebstählen wahrnimmt, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

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