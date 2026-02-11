PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf Parkplatz vom Einkaufscenter Dever Park - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Einkaufscenters Dever Park zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein Mann hatte seinen blauen Ford Fiesta ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt. Zum genannten Zeitpunkt wurde der geparkte Ford durch einen unbekannten Fahrzeughalter beim Ein- oder Ausparken touchiert, wodurch Schäden an der hinteren rechten Schürze. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt die Höhe des entstandenen Sachschadens bei 2.000 Euro.

Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

