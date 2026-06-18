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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fit im Auto - Noch freie Plätze für Verkehrssicherheitsseminare in Hildesheim

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Das Präventionsteam bietet auch in diesem Jahr gemeinsam mit örtlichen Fahrschulen und der Verkehrswacht das bewährte Programm "Fit im Auto" an. Für die Veranstaltungen am 23. Juni, 16. September und 6. Oktober 2026 sind derzeit noch Plätze verfügbar. Das Seminar am 16. September findet im Lerchenkamp 42-48 in Hildesheim statt. Die Veranstaltungen am 23. Juni und 6. Oktober werden auf dem Verkehrsübungsplatz in der Lindenallee 5 durchgeführt.

Das Seminar richtet sich insbesondere an Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer der älteren Generation. Ziel ist es, die eigenen motorischen und kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges besser einschätzen zu können und gleichzeitig wertvolle Hinweise für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erhalten.

Die Veranstaltung dauert rund fünf Stunden und umfasst drei wesentliche Bausteine:

   - Ein Fahrsicherheitstraining mit dem eigenen Pkw,
   - eine Ausfahrt durch und um Hildesheim mit einem Fahrzeug der 
     Fahrschule (keine amtliche Prüfungsfahrt),
   - die Auffrischung bestehender Verkehrsregeln sowie die 
     Vermittlung neuer Vorschriften und Verkehrszeichen.

Interessierte können sich per E-Mail unter christian.koplin@polizei.niedersachsen.de anmelden.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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