POL-HI: Einbruch in Erdbeerverkaufsstand

Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am 18.06.2026, in der Zeit zwischen 16:00-18:45 Uhr, parkte ein 29-Jähriger seinen schwarzen Hyundai am Wegesrand in der Straße "Masch", in unmittelbarer Nähe zum Föhrster Sportplatz. Beim Abstellen seines Pkw parkte noch ein weißer Pkw vor seinem. Bei seiner Rückkehr war der weiße Pkw nicht mehr da. Stattdessen konnte er diverse Beschädigungen an der Frontschürze seines Pkws ...

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