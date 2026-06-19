POL-HI: Einbruch in Erdbeerverkaufsstand
Hildesheim (ots)
Sarstedt (tko) Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Donnerstag, 18.06.2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 19.06.2026, 07.30 Uhr, in den auf dem Parkplatz des Innerstebades aufgestellten Erdbeerverkaufsstand ein. Entwendet wurde eine bisher unbekannte Anzahl Flaschen Fruchtsaft. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.
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