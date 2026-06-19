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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in das Gymnasium Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Donnerstag, 18.06.2026, 20.00 Uhr, bis Freitag, 19.06.2026, 05.30 Uhr, in das Gymnasium Sarstedt einzubrechen. Um in das Gebäude zu gelangen, versuchten sie zwei Fenster und eine Tür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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