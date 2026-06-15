Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Unbekannter schlug auf drei Männer ein: Zeugen gesucht!; Hakenkreuze in Unterführung festgestellt; Wer hat den Roller in Brand gesteckt? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Unbekannter schlug auf drei Männer ein: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(cb) Nachdem es am Freitag, gegen 2.45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, bei der drei Personen verletzt wurden, suchen die Ermittler der Kripo nach Zeugen der Tat. Ein 42-Jähriger war nach ersten Erkenntnissen mit seinen zwei Begleitern auf dem Bahnhofsvorplatz unterwegs, als ihm ein Unbekannter und dessen Begleiter entgegenriefen. Nur wenige Augenblicke später kamen die beiden Unbekannten auf das Trio zu und schlugen unvermittelt auf dieses ein. So soll einer der beiden Unbekannten Reizgas gesprüht haben. Zudem schlug der Unbekannte auf den 42 Jahre alten Mann aus Langen ein und verletzte diesen wohl oberflächlich mit einem Messer. Im weiteren Verlauf soll der Täter auf die Begleiter des 42-Jährigen eingeschlagen und getreten haben. Alle drei Angegriffenen erlitten Verletzungen und mussten sich in medizinische Behandlung begeben. Der unbekannte Aggressor und sein Begleiter flüchteten zu Fuß in Richtung Park.

Der Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 25 und 30 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - Vollbart - komplett dunkel gekleidet

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter sowie seinen Begleiter geben können, setzen sich bitte mit den Beamten des Fachkommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Hakenkreuze in Unterführung festgestellt - Heusenstamm

(cb) Ein Mitteiler informierte am Samstagvormittag die Beamten der Polizeistation Heusenstamm über ein Hakenkreuz in der Unterführung der Jahnstraße. Unbekannte hatten dieses mit schwarzer Farbe aufgesprüht und dadurch einen Sachschaden von etwa 250 Euro verursacht. Die Beamten der Staatsschutzabteilung in Offenbach haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Wer hat den Roller in Brand gesteckt? - Dietzenbach

(cb) Wer hat den Roller in Brand gesteckt und dadurch einen Sachschaden von ungefähr 1.500 Euro verursacht? Das fragen sich die Ermittler der Kripo in Offenbach und suchen Zeugen der Tat. Diese ereignete sich am Samstag, gegen 22.10 Uhr, in der Limesstraße, hier im Bereich der einstelligen Hausnummern. Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich der unbekannte Täter zu dem abgestellten roten Roller der Marke "Longjia", setzte diesen, vermutlich mittels Motoröls, in Brand und flüchtete anschließend. Zeugen werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

4. Zeugen gesucht! VW geklaut - Mühlheim am Main

(cb) Autodiebe hatten es auf einen VW Amarok abgesehen, der in der Hanauer Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war. Der Fahrzeugeigentümer parkte seinen grauen Wagen mit OF-Kennzeichen am Donnerstag, gegen 22 Uhr, am Fahrbahnrand. Als er am Folgetag, gegen 19 Uhr, sein Auto nutzen wollte, musste er feststellen, dass Unbekannte dieses gestohlen hatten. Wie die Täter die technischen und mechanischen Sicherungen überwinden konnten, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Ermittler bitten Zeugen, sich telefonisch unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) zu melden.

5. Zeugensuche nach Auseinandersetzung in Bäckerei - Rodgau

(cb) Ein etwa 50 Jahre alter Mann mit dunklem Vollbart und grau/schwarzen nach hinten gekämmten Haaren soll am Samstagmorgen in einen Streit in einer Bäckerei in der Oberen Marktstraße (einstellige Hausnummern) involviert gewesen sein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wartete der Unbekannte gemeinsam mit mehreren Kunden im Verkaufsraum, als es zwischen ihm und einem 53-Jährigen zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung kam. In der Folge soll der vollbärtige Mann den 53 Jahre alten Kunden gewürgt und im weiteren Verlauf geschubst haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Der unbekannte Täter floh vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Schutzleute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline (069 8098-1234) um Zeugenhinweise.

Offenbach, 15.06.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell