Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Polizeikontrollen bei Techno-Partys: Zahlreiche Drogenfunde und Festnahme eines Gesuchten

Offenbach (ots)

(lei) Im Zusammenhang mit zwei Techno-Veranstaltungen am Samstag haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Offenbach gemeinsam mit der Kriminalpolizei umfangreiche Kontrollen in der Sprendlinger Landstraße und im Nordring durchgeführt. Die Maßnahmen waren im Vorfeld gezielt geplant worden, nachdem es bei früheren Veranstaltungen wiederholt zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen war.

Die Kontrollen bestätigten erneut die Erfahrungen der Ermittler: In 16 Fällen stellten die Beamten bei den Besuchern Betäubungsmittel sicher und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Unter den sichergestellten Substanzen befanden sich unter anderem Kokain, Amphetamin, MDMA, Ecstasy, Ketamin, LSD, Fentanyl sowie halluzinogene Pilze. In mehreren Fällen wurden unterschiedliche Drogen gleichzeitig bei den kontrollierten Personen aufgefunden.

Besonders ins Auge fiel ein Mann, der den Einsatzkräften bei einer Kontrolle ins Netz ging. Gegen den 36-Jährigen lag ein Untersuchungshaftbefehl vor. Er wurde noch vor Ort festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Darüber hinaus kontrollierten die Beamten einen 42 Jahre alten BMW-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, zudem durfte er seine Fahrt nicht fortsetzen.

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