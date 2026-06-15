Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Dreister Einbruch in Rettungswache: Täter durchwühlen Rettungswagen und stehlen Medikamente

Birstein (ots)

(lei) Ausgerechnet dort, wo Hilfe für andere bereitsteht, haben Einbrecher am Sonntag zugeschlagen: Unbekannte drangen in das Gebäude einer Rettungswache in der Industriestraße ein, durchwühlten einen Rettungswagen und entwendeten unter anderem Medikamente und Ausrüstungsgegenstände.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen 12.45 Uhr und 16.45 Uhr. Die Täter hebelten zunächst die Stahltür einer dortigen Garage auf und gelangten so ins Innere.

Dort machten sie sich an einem Rettungswagen zu schaffen. Die Unbekannten öffneten die Sanitäter-Rucksäcke, durchsuchten deren Inhalt und nahmen verschiedene Medikamente mit. Auch weitere Behälter wurden geöffnet und durchsucht.

Zudem entwendeten die Einbrecher aus einem Anhänger ein Brecheisen. An einem auf dem Gelände befindlichen Boot hoben sie den Außenbordmotor ab und warfen ihn auf den Boden. Aus einem Schrank verschwanden außerdem mehrere Helme und Tauchfüßlinge.

Wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Sonntagnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Industriestraße bemerkt haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Hanau zu melden (Telefonnummer: 06181 100-123).

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