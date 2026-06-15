POL-OF: Elf Autos zerkratzt: Wer war das?
Neu-Isenburg (ots)
(lei) Mehrere tausend Euro Sachschaden haben Unbekannte am Wochenende in der Nelkenstraße angerichtet - zum Leidwesen mehrerer Autobesitzer, denn diese haben nun verkratzte Fahrzeuge. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend beschädigten die Täter insgesamt elf Fahrzeuge, so der derzeitige Stand. Noch liegen der Polizei kein Täterhinweise vor, weswegen die Beamten der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Mitteilungen von Zeuginnen oder Zeugen bitten.
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