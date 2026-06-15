POL-OF: Ermittlungen gegen 35-Jährigen: Geworfene Tasse verfehlte Personen nur knapp
Dreieich (ots)
(lei) Wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung muss sich seit Freitag ein 35-Jähriger verantworten. Demnach, so die bisherigen Erkenntnisse, soll der Mann eine Tasse aus einem oberen Stockwerk eines Gebäudes in der Rostädter Straße geworfen haben. Das Geschirrstück sei dabei vor dem Haus in ein Gebüsch gefallen und hatte zwei Männer im Alter von 37 und 42 Jahren, die dort einen Hund ausführten, offenbar nur knapp verfehlt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können, steht das Hinweistelefon der Polizei unter der Nummer 069 8098-1234 für Mitteilungen zur Verfügung.
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