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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Adenstedter Berg (L496)

Hildesheim (ots)

Sibbesse (hue) - Am Freitag, den 19.06.2026 kam es gegen 13:35 Uhr auf der Landesstraße 496 im Waldstück am Adenstedter Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter LKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Folgen des Geschehens zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der LKW im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer war dadurch gezwungen, ein Ausweichmanöver einzuleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Infolge dessen kollidierte der PKW mit der Schutzplanke.

Der verursachende LKW setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten LKW geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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