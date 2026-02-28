Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle in Bad Dürkheim, Wurstmarktplatz

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026, 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde durch Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik der Polizei Rheinland-Pfalz eine Kontrollstelle am Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim errichtet. Hierbei wurden drei Mängelberichte aufgrund technischer Mängel an PKW ausgestellt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen einen PKW-Führer eingeleitet, da er während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Ein weiterer PKW wurde aufgrund mangelhaften Zustands der Bereifung beanstandet.

Gegen 12:15 Uhr fuhren zwei Jugendliche aus dem Kreis Bad Dürkheim mit ihren E-Scootern in die Kontrollstelle ein und wurden einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Verkehrsteilnehmern wurden drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Sie räumten ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Bei einem der Beteiligten konnte vor Ort ein Drogenvortest durchgeführt werden. Dieser verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Beide E-Scooter Fahrer wurden zur Polizeiinspektion Bad Dürkheim verbracht, wo jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. Zudem wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

