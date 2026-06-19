Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt (bub) - Am 19.06.2026, gg. 12:50 Uhr ist es in der Weichsstraße in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein heller Kleinwagen, besetzt mit mindestens zwei Personen, befuhr die Weichsstraße mit einer geöffneten Tür. Diese stieß gegen den Außenspiegel eines dort parkenden VW. Anschließend entfernte sich der helle Kleinwagen unerlaubt in Richtung der Rettungswache Sarstedt. Der Schaden am Volkswagen wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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