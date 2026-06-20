PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht am Elzer Freibad

Hildesheim (ots)

(schü) Am 20.06.2026 zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Elzer Freibad, in der Straße Am Freibad, 31008 Elze, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter hat im o. a. Zeitraum einen auf einer Parkfläche geparkten weißen Pkw touchiert und dadurch einen Schaden verursacht.

Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 10:48

    POL-HI: Auseinandersetzung mehrerer Personen am Pelizaeusplatz

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am 19. Juni 2026 gegen 22:00 Uhr ging bei der Polizei ein Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Pelizaeusplatz in Hildesheim ein. Daraufhin wurden diverse Funkstreifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte herrschte vor Ort weiterhin eine aufgeheizte ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 23:35

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (bub) - Am 19.06.2026, gg. 12:50 Uhr ist es in der Weichsstraße in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein heller Kleinwagen, besetzt mit mindestens zwei Personen, befuhr die Weichsstraße mit einer geöffneten Tür. Diese stieß gegen den Außenspiegel eines dort parkenden VW. Anschließend entfernte sich der helle Kleinwagen unerlaubt in Richtung der Rettungswache Sarstedt. Der ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 15:29

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Adenstedter Berg (L496)

    Hildesheim (ots) - Sibbesse (hue) - Am Freitag, den 19.06.2026 kam es gegen 13:35 Uhr auf der Landesstraße 496 im Waldstück am Adenstedter Berg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter LKW-Fahrer seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um die Folgen des Geschehens zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der LKW im Bereich einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender PKW-Fahrer war dadurch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren