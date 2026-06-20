Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht am Elzer Freibad

Hildesheim (ots)

(schü) Am 20.06.2026 zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Elzer Freibad, in der Straße Am Freibad, 31008 Elze, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen.

Ein bislang unbekannter Unfallbeteiligter hat im o. a. Zeitraum einen auf einer Parkfläche geparkten weißen Pkw touchiert und dadurch einen Schaden verursacht.

Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

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