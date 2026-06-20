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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen und Verkehrsunfall im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / BAD SALZDETFURTH / SCHELLERTEN (erb). Die Polizei Bad Salzdetfurth musste von Freitagabend (19.06.2026) bis Samstagmittag in mehreren Fällen wegen Verkehrsdelikten einschreiten.

Gegen 22:30 Uhr fiel einer Funkstreifenbesatzung in der Steintorstraße in Bockenem ein Fahrer eines Elektrotretrollers auf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass an dem Elektrokleinstfahrzeug keine gültige Versicherungsplakette angebracht war. Dem Teenager aus dem Landkreis Hildesheim wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Um 01:20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 39-jährigen Pkw-Fahrer in der Schachtstraße in Bad Salzdetfurth. Bei dem Mann aus dem südlichen Landkreis Hildesheim wurden erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt, die nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich auf die Einnahme von Schmerzmedikamenten zurückzuführen sind.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bad Salzdetfurth erneut darauf hin, dass zentral wirksame Medikamente, beispielsweise Antidepressiva oder Schmerzmittel, die Fahrtüchtigkeit nicht nur fördern, sondern auch negativ beeinflussen können. Empfohlen werden regelmäßige Rücksprachen mit dem behandelnden Arzt sowie eine kritische Selbstüberprüfung. Wer unter Nebenwirkungen wie Schwindel oder Doppeltsehen leidet, kann sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Am Vormittag gegen 10:00 Uhr geriet ein Transporter in der Elsa-Brandström-Straße in Bad Salzdetfurth in den Fokus einer Funkstreife. Nach bisherigem Ermittlungsstand handelte es sich bei den beiden Insassen, ein 23- und ein 37-jähriger Mann, beide aus dem Raum Salzgitter, um sogenannte Schrottsammler. Die Männer konnten jedoch keine der erforderlichen Genehmigungen oder Anzeigen für ihre Tätigkeit vorweisen und verstießen gegen verschiedene gewerbe- und umweltrechtliche Vorschriften. Der mitgeführte Schrott wurde anschließend im Beisein der Beamten ordnungsgemäß auf einer örtlichen Deponie entsorgt. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Gegen 12:45 Uhr kam es auf der Landesstraße 492 zwischen Ottbergen und Wendhausen (Gemeinde Schellerten) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Fahrer eines Elektrotransporters der Marke Mercedes-Benz in einer scharfen Rechtskurve ein Fahrzeuggespann und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Während der Motorradfahrer selbst nach rechts auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Transporterfahrer ebenfalls nach rechts und kollidierte seitlich mit dem überholten Gespann. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Gegen den 24-jährigen Fahrer des Transporters aus dem Landkreis Peine wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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